L’abilità Christmas Market in Fondazione Riccardo Catella Tutte le novità

Milano, 14 novembre 2024 – Torna dal 22 al 24 novembre l'appuntamento con la solidarietà e lo shopping natalazio, "L'abilità", organizzato dall'associazioneonlus. Quest'anno l'evento si arricchisce di prodotti donati da brand di prestigio, come Kartell, Venini, Cappellini e tessuti Torri Lana e si trasferisce negli , partner dell’evento, nel cuore di Milano. Tra ledi questa edizione, anche i laboratori creativi per bambini: un'sperienza musicale con l'orchestra inclusiva "AllegroModerato" e un workshop per creare centrotavola natalizi con elementi naturali a cura di Le Nocciole di Greta. L'obiettivo è sempre lo stesso: sostenere la frequenza di 25 bambini con disabilità ai servizi offerti dall'onlus. "Quest’anno l’appuntamento di punta del nostro Natale è dedicato a Le Parole vuote, la campagna dell'associazionecon cui vogliamo sensibilizzare all’importanza di riempire di significato i diritti delle bambine e dei bambini con disabilità.