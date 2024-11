Movieplayer.it - Festival di Berlino: Todd Haynes sarà il presidente di giuria della 75esima edizione

Il regista di film immensi come Lontano dal paradiso e Carol presiederà ladel concorso principalepresiederà ladel prossimo 75°Internazionale del Cinema di. Si trattaprimaguidata da Tricia Tuttle, ex direttrice del BFI London Film. Il regista, sceneggiatore e produttore americano ha un rapporto stretto e consolidato con la Berlinale, dato che il suo primo lungometraggio, Poison, aveva ricevuto il Teddy Award, il premio per i film queermanifestazione, nel 1991, dopo aver vinto il Gran Premioal Sundance. In un comunicato, la Berlinale ha elogiatocome "uno scrittore e regista dal talento folgorante", sottolineando che "il suo corpus di lavoro .