Quotidiano.net - Antisemitismo, alle radici dell’odio: deicidio e pregiudizi. Il ruolo della Chiesa

Roma, 14 novembre 2024 – Alla luce dei fatti violenti di Amsterdam mi sono chiesta se l’sia un fenomeno soltanto occidentale oppure è presente anche in Paesi orientali come il Giappone, l’India o la Cina. Sembra che il Giappone non si sia mai interessatoquestione ebraica; la religione è un fatto totalmente indifferente. In India essere ebreo spesso è stato tradotto nella considerazione se non aspirazione di essere considerato ricco, geniale e influente, al punto che, sul principale sito matrimoniale indiano, 3.5 milioni di persone indiane risultano iscritte come ebree. Numeri irreali perché ciò vorrebbe dire che il numero di ebrei in India supera di 700 volte i dati effettivi. La Cina, dagli anni ‘90 ad ora è divenuta il secondo partner commerciale di Israele e se si parla diè in chiave dichiaratamente antiamericana.