Ilrestodelcarlino.it - A S.Ippolito l’edificio parlante: "Unico nella sua complessità"

L’occhio dello storico coglie quello che ai più sfugge, così che qualche volta, facendo un minimo di attenzione, si fanno scoperte interessanti. Come per esempio quella che ha fatto Renzo Savelli osservando palazzo Guerra a Sant’, ovveroche sta subito dopo la banca in via Raffaello, direzione Reforzate. "Palazzo Guerra è il più importante edificio barocco di Sant’- spiega Savelli - e rappresenta un unicum per la sua. Innanzitutto di questo palazzo colpisce il vistoso portale in arenaria, che è innovativo per la forma, con un mascherone al centro che è una summa di ambiguità. Sì, perché si vedono elementi che parlano di accoglienza e altri che invece mandano segnali poco amichevoli. Per esempio le foglie di acanto laterali all’altezza dell’orecchio, ed è abbellito da un fiore fra delle foglie posto al centro della fronte con soprastante conchiglia; quindi, al di sopra, nei due spazi che sono compresi tra la centina e l’architrave, ci sono due sirene dalla coda bifida, le cui membra si trasformano in vegetali, in fiori e poi, sopra la testa, in un cesto pieno di frutti.