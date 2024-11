Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 13 novembre 2024: un prezioso consiglio per Alberto

Palladini continuerà a soffrire per la mancanza di Federico, come annuncia ladi Unaldi mercoledì 13. Il legale, di recente, ha stretto un accordo con Angelo Torrente affinché uccidesse Eduardo Sabbiese, ma il diabolico piano dell'uomo è fallito a causa di un imprevisto e, per salvare la vita al figlioletto, ha salvato anche Eduardo. Il suo gesto ha provocato l'ira di Torrente, che non ha esitato a commissionare il suo omicidio. A quel punto, sollecitato anche da Niko, Palladini ha iniziato a collaborare con la polizia e, grazie alle informazioni che ha fornito, ha permesso l'arresto del boss.Nel frattempo,ha lasciato Napoli per rifarsi una vita altrove, ma quando ha saputo che Torrente è finito in prigione, ha deciso di tornare in città e si è convinto del fatto che presto avrebbe riabbracciato Federico in quanto Eduardo e Clara sarebbero finalmente tornati a casa.