Roma-Lione Champions League femminile | streaming gratis formazioni pronostico

è una partita valida per la terza giornata della. Dove vederla,e pronosticiSei punti in classifica per la, sei punti in classifica per il. Al Tre Fontane, stadio della Capitale, si affrontano quindi le due squadre che guidano a punteggio pieno il raggruppamento A della massima competizione europea al. E per le giallorosse di Spugna non sarà proprio un match semplice.(Lapresse) – Ilveggente.itDi fronte, infatti, ci sono le francesi che questa Coppa l’hanno vinta più e più volte nel corso della loro storia e che quest’anno non hanno ancora mai perso una partita. Certo, c’è da dire che la, contro il Wolfsburg (finalista lo scorso anno), ha fatto una partita enorme, vincendo uno a zero, soffrendo il giusto e portando a casa non sono un risultato davvero prestigioso, ma anche importantissimo per rimanere competitiva dentro un girone di ferro.