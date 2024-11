Ilfattoquotidiano.it - Meloni alla Cop29, un discorso inutile anzi dannoso: sarebbe stato meglio non andare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E’ arrivata con un discorsetto probabilmente scritto da qualcun altro, ma che ben rifletteva la posizione del governo sulla transizione ecologica: l’energia rinnovabile, lungi dall’essere centrale nel raggiungimento della neutralità climatica, per, diventa quasi residuale. Nel suotira fuori una “ricetta” per la transizione fatta di svariate cose diverse, ma unite dstessa caratteristica: l’inutilità ai fini della transizione., in alcuni casi la dannosità, visto chesalva il gas come elemento su cui puntare. Ma poi c’è altro: i biocarburanti che tanto interessano Eni, la cattura della CO2, che non serve praticamente a nulla, l’idrogeno buttato lì un po’ a caso (il governo non mi pare se ne sia mai occupato), infine, asso nel cappello deldella premier, chi sa chi glielo ha suggerito, la fusione nucleare.