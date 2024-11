Ilrestodelcarlino.it - Maceratese, la versione di De Cesare: "Nessun problema con Crocioni"

La strigliata del diesse Nicolò Denon era indirizzata ad Alberto, presidente della. Lo fa sapere il direttore sportivo, che torna sulle dichiarazioni rilasciate dopo la vittoria sul Montefano. "Le mie parole – spiega – non erano affatto rivolte al presidente, al quale va il mio più sentito ringraziamento per l’opportunità concessa. Il rapporto con lui è ottimo: è una persona seria che ci ha sempre supportato". Ed ecco a chi erano rivolte quelle parole. "Mi riferivo – puntualizza – all’interno dell’ambiente dove, purtroppo, ancora persistono piccole crepe e chiacchiere inutili che non giovano alla società. Si tratta di atteggiamenti legati a vecchie abitudini e a una mentalità che va migliorata". Tra i tifosi erano subentrati timori perché certe situazioni potrebbero solo avere effetti negativi sulla squadra che sta disputando un campionato d’alta classifica.