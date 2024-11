Gaeta.it - Finale di competizione gastronomica a Roma: cucina, tecnologia e sostenibilità

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento imperdibile si prepara a coinvolgere gli appassionati die le famigliene. Sabato 16 novembre, dalle 17:00 alle 19:00, si svolgerà presso lo store Unieuro diMuratella una sfida culinaria che unisce creatività, innovazione tecnologica e attenzione all’ambiente. In questa, quattro concorrenti metteranno alla prova le loro abilità culinarie in unadedicata alla preparazione della tipica Japanese Cotton Cheesecake, utilizzando le avanzate tecnologie di cottura a vapore offerte da Electrolux. L’evento sarà presentato dalla nota conduttrice Tessa Gelisio, dando il via a un pomeriggio all’insegna del dolce e della scoperta.Tecnologie di cottura avanzate di ElectroluxIl cuore dell’evento sarà rappresentato dalla presentazione delle tecnologie di cottura a vapore di Electrolux.