Leggi su Open.online

Adescare lecon maschi in gabbia, spedire i crostacei in Srio come «moeche» negli. In commissione Ambiente della Camera dei deputati si è discusso di come limitare la diffusione delblu. Durante l’incontro le domande sono state principalmente rivolte al Commissario straordinario per ilblu Enrico Caterino. Da anni la specie invasiva è sotto osservazione da parte di amministrazioni, biologi e allevatori. Ilblu è originario delle coste atlantiche del continente americano. È presente nell’area del Mediterraneo dagli anni Trenta, ma è dal secondo decennio dei Duemila che ha iniziato a farsi strada nel Mare Nostrum a velocità preoccupanti che da un paio di anni hanno assunto carattere emergenziale.«Le alluvioni favoriscono la diffusione delblu»Ilblu ha dalla sua una incredibile capacità di adattamento che costituisce un vantaggio competitivo rispetto a molte specie autoctone.