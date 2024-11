Iodonna.it - Con scarpe di vernice ai piedi

Leggi su Iodonna.it

Un sogno lucido, letteralmente. La visione sulle tendenze moda Autunno Inverno 2024 2025 traccia la rotta dei desideri, che quest’anno punta verso calzature viniliche e super glossy. Ma come abbinare ledicon look a prova di stagione? Marrone in autunno: 5 outfit per indossarlo con stile X Seducenti e scintillanti come le stelle del firmamento, le patent leather shoes sono un vero must have del guardaroba che quest’anno si declina in un ventaglio di proposte, capaci di assecondare ogni gusto, ogni stile e ogni trend.