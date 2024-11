Chi mi ha derubata? Lilli Gruber dopo il fatto scoppia la bufera Cosa ha detto a Otto e Mezzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Chi mi ha?”.il dramma del furtola. L’annuncio in tv. Non le manda di certo a dire la conduttrice di. Mai l’hae di certo non ha intenzione di iniziare adesso. Come si sa, la giornalista è statamentre faceva attività fisica in un parco della capitale, precisamente Villa Borghese.averlo raccontato, laaveva ricevuto dei pesanti attacchi da alcuni membri del governo tra cui Matteo Salvini. Così, la conduttrice, a, ha voluto mettere un paio di puntini sulle i prima di continuare il suo lavoro.>> “Che cattiveria”. Il dramma di, poi il gesto choc di Rita Pavone. Pubblico sorpreso“la pubblicità apriremo con una fake news che mi riguarda”, ha esorditointroducendo gli spettatori a quello che sarebbe capitato da lì a poco a