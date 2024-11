Calciomercato.it - Champions, ottavi di finale da urlo: c’è subito Inter-Juventus

Leggi su Calciomercato.it

Derby d’Italia in camponazionale, le avversarie di Atalanta e Milan ed il verdetto sul Bologna: il super computer svela tutti gli accoppiamentiI tifosi devono ancora abituarsi alla nuovaLeague. Più squadre, più partite e, soprattutto, una classifica unica che comprende tutte le partecipanti. La pausa per le Nazionali arriva a metà del percorso, con quattro gare su otto disputate che permettono di fare i primi calcoli.e Juve inLeague (foto Ansa) – Calciomercato.it Al momento delle cinque formazioni italiane coinvolte, una sarebbe già qualificata aglidi(l’che occupa la quinta posizione) ed una sarà già eliminata: il Bologna trentunesimo. Le altre tre, invece, dovrebbero passare per i playoff: dall’Atalanta nona, allaundicesima, fino al Milan ventesimo.