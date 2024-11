Gaeta.it - Tor Vergata si distingue nel Global Ranking: Scienze Infermieristiche al settimo posto in Europa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’Università di Tordi Roma ha raggiunto un traguardo significativo nella classificaof Academic Subjects , posizionandosi come leader tra le università italiane nel campo delle. Questo riconoscimento non solo premia l’ateneo per le proprie performance locali, ma colloca il suo corso di laurea alin. In un contesto accademico sempre più competitivo, questo risultato mette in luce l’importanza di un’istruzione di qualità e di ricerca nel settore della salute, dimostrando l’impatto che l’università ha a livelloe.Il posizionamento di Tornelle classifiche europeeSecondo le ultime valutazioni delof Academic Subjects, il corso di laurea indell’Università di Torsi posiziona in modo prominente tra le prime università europee, attestandosi alsu scala continentale.