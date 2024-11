Bergamonews.it - “Maria Callas e Marina Abramovi? eroine donizettiane”: l’incontro al Donizetti Opera

Bergamo. Un appuntamento fuori programma per il festival2024 che nasce da una nuova importante collaborazione della manifestazione musicale, organizzata dalla Fondazione Teatro, in collaborazione con Fondazione Pesenti Ets che – nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 – ha inaugurato Gres Art 671, il nuovo polo culturale sviluppato dal Gruppo Italmobiliare.A Gres Art 671, mercoledì 27 novembre alle 19, si terrà un appuntamento che concretizza l’intreccio tra musica, arte, storia e contemporaneità che anima le due istituzioni bergamasche.Between Art and Life:sul palcoscenico e fuori è il titolo di questo incontro in cui Francesco Micheli, direttore artistico del, dialogherà con Fabio Cleto, docente ordinario di Letteratura Inglese e Storia Culturale dell’Università di Bergamo, moderatrice è Francesca Acquati, General Manager Gres Art 671.