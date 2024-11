Ilfattoquotidiano.it - Gaza, otto associazioni umanitarie: “Israele non ha rispettato le richieste Usa sugli aiuti”. Domani scade l’ultimatum di Biden

In vista dellanza deldato da Washington al governo israeliano sulla situazione umanitaria atra le principali organizzazioniinternazionali valutano che Tel Aviv non hal’impegno di migliorare le condizioni della popolazione civile della Striscia.Il report, firmato da Anera, Care, MedGlobal, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, Oxfam, Refugees International e Save the Children, afferma che “non solo non ha soddisfatto i criteri” richiesti da Antony Blinken e Lloyd Austin nella lettera inviata al primo ministro Benjamin Netanyahu, ma ha anche intrapreso azioni “che hanno drammaticamente peggiorato la situazione sul terreno, in particolare nel nord di”. La situazione, è la conclusione delle ong, “è oggi ancora più disastrosa che un mese fa”.