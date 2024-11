Spettacolo.periodicodaily.com - Fuori Oggi “Tu Sei Il Mattino” di Lucio Corsi

Leggi l'articolo completo su Spettacolo.periodicodaily.com

presenta “Tu sei il” che rappresenta un viaggio nostalgico nel ricordo del primo amore e un inno alla crescita e ai ricordi d’infanzia.Scopri “Tu sei il”, il Nuovo Brano di, 12 novembre 2024, segna un momento speciale per tutti gli amanti della musica. Esce “Tu sei il”, il nuovo singolo di, pubblicato per Sugar Music. Questa canzone è ora disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, pronta a trasportare gli ascoltatori in un viaggio di emozioni.ASCOLTA “TU SEI IL”La Magia Del Primo AmoreScritto e prodotto da, insieme a Tommaso Ottomano e Antonio Cooper Cupertino, “Tu sei il” rappresenta un dolce e nostalgico ricordo del primo amore, visto attraverso gli occhi di un adulto che riflette con malinconia sul passato.