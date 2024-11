Fiumicino strangolata dal traffico virgole le proposte dei comitati cittadini

Leggi su Ilfaroonline.it

“Subito dopo il periodo estivo, con la ripresa delle abituali attività lavorative, economiche e scolastiche, abbiamo tutti purtroppo constatato, un oggettivo peggioramento della viabilità, che negli ultimi giorni ha raggiunto ancor più evidenti livelli di criticità, a causa della modifica apportata alla circolazione sulla via del Mare e sulla via Ostiense, dovuta alla chiusura del Ponte di scavalco al km 13+300 al di sopra delle citate arterie, sulla base di relative perizie che ne hanno riscontrato alcune criticità statiche e quindi la conseguente chiusura e la predisposizione di una viabilità ridotta”. Così in una nota stampa il Comitato spontaneo Isola Sacra, ViviAmoe il Comitato cittadino Isola Sacra intervengo sulla viabilità in tilt in questi giorni.“Tali modifiche, hanno determinato fra gli automobilisti, la scelta di preferire percorsi alternativi che hanno riguardato soprattutto il nostro territorio – spiegano – e nello specifico, il quadrante sud di Isola Sacra, località attraversata da via dell’Aeroporto di, una dorsale strategica di collegamento tra l’hub intercontinentale Leonardo da Vinci e il X Municipio, attraversando appunto Isola Sacra, andando così a saturare una viabilità già decisamente complicata.