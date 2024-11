Iodonna.it - Dal fashion brand di Jared Ellner svelato dal nudo di Emma Chamberlain alle novità ancora top secret di New York

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

Da icona brat a musa coquette il passo è breve.è il volto (e qualcuno aggiungerebbe il) del nuovissimo marchio di moda appena lanciato dal suo stylist e amicoche promette già di far breccia nei cuori delle ragazze Gen Z. Del resto – nonostante le previsioni moda per il futuro non siano tra le più rosee – non è certo l’unico debuttodi cui prendere nota negli ultimi mesi. Anzi. Con i riflettoripuntati oltreoceano e la campagna elettorale appena chiusa, ecco svelati 3 nuovi marchi moda USA appena nati in America da tenere d’occhio anche in Italia. Come vestirsi a novembre 2024: 5 outfit da copiare X Tra testimonial d’eccezione, celebrity stylist che diventano designer, veterani degli uffici stile a stelle e strisce che scelgono di prendere la propria strada e personalità delsystem che celebrano il lifestyle americano, ecco una ventata diche dall’East e la West Coast soffia fino a noi.