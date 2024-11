Lanazione.it - Consorzio di Bonifica, “Difendiamo i fiumi dalla plastica”

Arezzo, 12 novembre 2024 – Sembra un gioco, in realtà serve per prendere coscienza dei pericoli che possono nasceredispersione delle plastiche nei corsi d’acqua. Il laboratorio per il riconoscimento e il riuso delle plastiche raccolte lungo iè uno degli strumenti utilizzati daldi2 Alto Valdarno per realizzare il progetto di educazione ambientale Amico CB2. O meglio, la parte del progetto “Sndo i”, sostenuto dall’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale con risorse messe a disposizioneLegge Salva Mare. “Porta una bottiglia vuota, te ne andrai con un coloratissimo oggetto da indossare o da utilizzare nella quotidianità”. All’appello lanciatoPresidente Serena Stefani hanno risposto in tanti: adulti e bambini, spinticuriosità di scoprire in cosa può trasformarsi il pet, il moplen, il pvc o qualsiasi altro materiale plastico, si sono presentati alle lezioni istruttive e divertenti, nella straordinaria “aula” da cui è partita l’iniziativa didattico-educativa.