Terzotemponapoli.com - Collovati: ”D’accordo con le parole di Conte sull’uso del VAR. Inter e Napoli le favorite, ma…”

: “con ledidel VAR.le, ma nerazzurri diversi dallo scorso anno. Kean un affare per la Viola!”Ai microfoni di News.Superscommesse.it, Fulvioha condiviso le sue impressioni sulle prime dodici partite della Serie A e sulle sue protagoniste. Nel seguente passaggio, l’opinione disullediin merito all’utilizzo del VAR, sulla lotta scudetto e sulle sorprese di questa prima parte di stagione, ovvero Fiorentina e Lazio.Abbiamo sentitomolto arrabbiato sulla decisione del rigore concesso ai nerazzurri ine il nonvento del VAR. Che ne pensa delledel tecnico?“Per quanto riguarda l’episodio, sonosul fatto che il rigore non ci fosse. Faccio però una premessa: gli allenatori dovrebbero parlare anche quando ci sono episodi a proprio favore e non mi sembra che questo succeda spesso.