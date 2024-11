Lettera43.it - Bufera su Bandecchi: «I voti li pago o li prendo con la prepotenza», Avs e M5s presentano un esposto

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio per aver evaso 13 milioni di euro, il sindaco di Terni Stefanoè stato oggetto di unda parte Emma Pavanelli (M5s) ed Elisabetta Piccolotti (Avs), a causa di un suo post su Instagram. Il leader di Alternativa popolare ha infatti risposto a un commento sotto un suo video in questo modo: «Inon li elemosino di certo al massimo li compro o lidi». Il tutto condito da quell’allure machista e sessista che è spesso la sua cifra: «Che tristezza, una donna che non capisce niente, strano ma vero. Io ho sempre elemosinato solo F. e ne ho avuta tanta in dono». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Piccolotti (@bettapiccolotti)Pavanelli: «A tutto c’è un limite, e quello della legalità non può essere valicato»Parole che hanno destato «grande preoccupazione», in Pavanelli, che in una nota ha dichiarato di non aver mai «mancato di esprimere quanto il modo di fare politica del primo cittadino di Terni si ponga all’antitesi rispetto alla mia visione, ma a tutto c’è un limite.