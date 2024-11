Gaeta.it - Alba Berlino sorprende l’EA7 Milano: ennesima sconfitta in trasferta per i campioni d’Italia

Facebook WhatsAppTwittercontinua a vivere un periodo difficile nel campionato di basket europeo. Nella sfida contro l’, i milanesi si sono trovati a dover affrontare una squadra in difficoltà, ma sono tornati a casa sconfitti per il quarto anno di fila in, dopo un supplementare . Questa volta, la squadra di Ettore Messina ha visto sfumare una preziosa vittoria, nonostante l’fosse rimaneggiata e ultima in classifica, con diversi giocatori assenti a causa di infortuni.Il match: un’incredibile rimontaIl match diè iniziato conche si è portata in vantaggio, creando un margine di 13 punti al 26?. Nel terzo quarto, però, la squadra ha mostrato una fragilità difensiva preoccupante, permettendo all’di tornare in partita. Le lacune nella propria fase difensiva, che si possono definire da “film horror”, hanno consentito ai tedeschi di recuperare e dominare il gioco nei momenti decisivi.