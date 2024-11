Panorama.it - Quattordici senatori repubblicani chiedono l'estradizione di Khaled Meshal negli Stati Uniti

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

repubblicani statunitensi hanno esortato il Segretario di Stato Antony Blinken e il Procuratore generale Merrick Brian Garland a spingere il Qatar a estradare l’alto esponente di Hamasper processarlo per il suo coinvolgimento nell'uccisione di cittadini americani il 7 ottobre 2023.che vanta un patrimonio di circa quattro miliardi dollari e che vive a Doha, ha ricoperto la carica di capo dell'ufficio politico del movimento terroristico palestinese dal 1996 al 2017. Nel 2021 è stato scelto per dirigere l'ufficio di Hamas per i rifugiati e gli esuli palestinesi e dopo l' assassinio nel 2024 di Ismail Haniyeh, che lo aveva sostituito come capo dell'ufficio politico,Meshaal è diventato il funzionario più anziano di Hamas che è il braccio armato della Fratellanza musulmana, al di fuori della Striscia di Gaza.