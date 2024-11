Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 11 novembre: chiarimenti per il Toro, tempo di risolvere vecchi problemi per il Capricorno

Ecco l’diFox per112024, segno per segno, con previsioni aggiornate per amore, fortuna, lavoro e salute. Come sempre,Fox invita a leggere le previsioni in modo personale, ricordando che l’astrologia è uno strumento per riflettere e non un verdetto. Il segno più fortunato della giornata di? Gli amici della Vergine!diFox, per112024, segno per segnoArieteCari Ariete,la vostra energia è intensa, ma attenti a non esagerare. In amore, le stelle vi invitano a cercare un dialogo sincero con il partner. Sul lavoro, si presenta una giornata dinamica: gestite le sfide senza fretta e vedrete progressi. La salute richiede attenzione ai dettagli, riposatevi quando possibile.Cari, secondoFox,è il momento di chiarire alcune questioni in sospeso.