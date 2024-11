Thesocialpost.it - Lotta al pezzotto, oscurati 32mila siti. Ma gli Usa non ci stanno…

Lo “scudo anti-” introdotto in Italia per contrastare la pirateria nel settore delle trasmissioni sportive ha avuto un notevole successo nei primi otto mesi di attività, oscurando oltre 32.000web illegali. Il sistema, attivato dall’AgCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), mira a bloccare la trasmissione di contenuti pirata entro i primi 30 minuti di un evento sportivo, proteggendo i diritti di broadcaster come DAZN e Sky. Questa iniziativa rappresenta una risposta aggressiva alla pirateria, con un investimento che supera il milione di euro in risorse umane e 250.000 euro in software solo per il 2023.Il progetto però, non è privo di controversie: Google, Cloudflare e aziende di servizi VPN, insieme alla Internet Infrastructure Coalition, hanno sollevato preoccupazioni circa possibili “effetti collaterali” dello scudo italiano, chiedendo al governo degli Stati Uniti di intervenire.