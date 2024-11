Liberoquotidiano.it - Lo stato dell'intolleranza religiosa in Italia e in Europa

Nel nostro Paese il 71% degli episodi riguarda violenza verbale e psicologica e un altro 20% episodi di violenza fisica vera e propria. Solo il 10% episodi di terrorismo. Ecco i dati di "Un Dio senza eserciti. L'minaccia la fede" La prima ricerca del Volocom Institute of Strategic Studies. La “caccia all'ebreo” di Amsterdam ha cancellato i dubbi residui: anche se non è stata una nuova “notte dei cristalli”, le assomiglia molto. Un'ondata di antisemitismo sta attraversando l', anche se sono gli Stati Uniti il Paese che registra il maggior numero di episodi diseguito da Israele, Germania, Svezia, Francia e Canada. L'si colloca negli ultimi posti di questa triste classifica: per la precisione, nel periodo preso in considerazione sono 266 gli articoli che trattano questo tema da cui si evince che il 71% degli episodi riguardano violenza verbale e psicologica e un altro 20% episodi di violenza fisica vera e propria (aggressioni o, peggio, omicidi), mentre solo il 10% degli articoli riguarda episodi di terrorismo.