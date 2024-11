Lapresse.it - Giustizia, Nordio: “Abbassiamo i toni ma le toghe non critichino”. Albano: “Governo cerca lo scontro”

Alla vigilia di quella che potrebbe diventare un’altra bufera giudiziaria sui migranti, ovvero il provvedimento atteso per lunedì dal tribunale civile di Roma sui sette nuovi trasferimenti in Albania, loaccende la festa, in Campidoglio, per i 60 anni di Magistratura democratica. Nella sala della Protomoteca, la prima a prendere la parola è proprio la presidente di Md, Silvia, che dopo giorni di ‘’ seguiti alla sua sentenza che ha riportato in Italia i primi 12 migranti trasferiti in Albania, è un fiume in piena: “Io non ho nessuna intenzione di fare unocon il. È ilche vuole farlo con me“. E ancora: “Il fatto che chidi applicare la Costituzione venga appellato come ‘giudice comunista’ mi preoccupa molto per lo stato della nostra democrazia e per il suo futuro”, si sfoga, “noi non abbiamo in tasca né il libretto di Mao né ‘Il Capitale’ di Marx, ma la Costituzione“.