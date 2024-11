Bancarotta fraudolenta a Treviso | scoperta una frode da 115 milioni di euro

Gaeta.it - Bancarotta fraudolenta a Treviso: scoperta una frode da 11,5 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Treviso ha smascherato una bancarotta fraudolenta di vasta portata relativa a una società immobiliare, dichiarata fallita nel 2019. L'indagine ha rivelato che dal 2010 al 2017, la società ha manipolato i suoi bilanci, gonfiandoli per un totale di 11,5 milioni di euro. I tre amministratori dell'impresa sono ora denunciati alla Procura della Repubblica e le indagini preliminari si sono concluse.Dettagli dell'indagine della Guardia di FinanzaI militari del Gruppo di Treviso hanno condotto un'analisi approfondita della documentazione amministrativa e contabile della società. Questa verifica ha messo in luce gravi squilibri finanziari e patrimoniali che superano le normali pratiche aziendali. Le incertezze riguardanti la gestione della società hanno portato alla denuncia dei tre titolari, che sono stati accusati di non aver adottato, sin dal 2011, le misure legali necessarie per affrontare la crisi aziendale.