Una domenica al Ventidio

Unadi cultura per tutti al. Alle 11 nel foyer il via della nona edizione della rassegna di giovani concertistiIn Musica curata dalla compositrice Ada Gentile. Il concerto di apertura sarà affidato al Quintetto Rossini, così chiamato perchè composto da giovani studenti del Conservatorio di Pesaro tra cui il pianista ascolano Alessio Falciani. I giovani, alla loro prima esibizione in pubblico, eseguiranno l’impegnativo Quintetto per pianoforte e archi in Fa minore, op. 34 di J. Brahms. L’ingresso è libero. Ma oggi si apre il sipario anche sulla stagione Amat. Per lo spettacolo inaugurale Realtà Debora Mancini porta in scena ‘La fiaccola dei desideri’. Le fiabe Di Guido Gozzano tra musica e canzoni, spettacolo che rende omaggio al grande scrittore torinese nel centenario della prima pubblicazione delle fiabe sul "Corriere dei Piccoli", nel 1914.