Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: Sara Zanier lascia la soap?

Unal: Alice in contrasto con Micaela! Roberto inizia la terapia con la psicologa. Alberto deluso!Unal: lo “strano” rapporto tra Ferri e l’analista! Silvia e Michele scoprono le avance di Fusco! Alice ha una nuova rivale: Micaela Cirillo! Brutta notizia in arrivo per Alberto!Momenti a forte impatto emotivo vivremo nelle puntate di Novembre 2024! Le nuoveUnalpreannunciano grandi cambiamenti! Roberto inizierà i suoi incontri con la psicologa e pare che i due daranno inizio ad un vero e proprio gioco di seduzione! Mentre Alice si innamorerà di un ragazzo di nome Vinicio ed entrerà in antagonismo con Micaela Cirillo, Alberto riceverà una notizia che mai avrebbe voluto ricevere! Rosa chiuderà i rapporti con don Antoine e proverà a darsi una nuova possibilità iniziando la scuola serale! Tutto questo mentre Rossella, dopo il momento di vicinanza vissuto con Nunzio, sentirà forte il bisogno di aprirsi con i suoi genitori riguardo alle molestie di Fusco.