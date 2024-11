Ilfattoquotidiano.it - Terremoto, sisma di magnitudo 6.8 al largo di Cuba: non c’è allerta tsunami

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Undi6.8 è stato registrato aldi. Lo riferisce l’Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), aggiungendo che non è stata emessa un’. La scossa è stata registrata 39 chilometri a sud di Bartolomé Masó, nella provincia meridionale di Granma, a una profondità di 23,5 chilometri.Circa un’ora prima di questa scossa ne era stata registrata un’altra di5.9, sempre aldella costa meridionale di. In questo caso, sempre secondo l’Usgs, ilaveva avuto origine 35 chilometri a sud di Bartolomé Masó a 14,2 chilometri di profondità.L'articolodi6.8 aldi: non c’èproviene da Il Fatto Quotidiano.