Sir Pappano con l’orchestra. Poi Chamayou

Uno dei direttori d’orchestra più richiesti e una delle orchestre più affermate del panorama nazionale: al Teatro Grande arriva la Chamber Orchestra of Europe, diretta dal maestro Sir Antonio. Acclamato per la sua leadership carismatica e per le performance ispirate sia del repertorio sinfonico sia di quello operistico, Sir Antonioè Direttore emerito deldell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma e, dal 2024, Direttore principale della London Symphony Orchestra. Il concerto di questa sera alle 20 è uno dei momenti più attesi della stagione concertistica. Sul palco, la Chamber Orchestra of Europe (Coe), fondata nel 1981 da giovani musicisti che si sono conosciuti nell’ambito della European Community Youth Orchestra (ora Euyo). La Coe è attualmente formata da circa 60 membri che perseguono carriere parallele come primi strumentisti o prime parti di orchestre nazionali, musicisti da camera o docenti di musica.