MOVIOLA Cagliari-Milan Gazzetta | sicuri che il goal di Zortea non era da annullare?

: secondo ladello Sport il primodiera daper un fuorigioco attivo. L’analisi Un errore grave, gravissimo quello che si è verificato nella sfida tra, in occasione del vantaggio della formazione sarda. Al minuto numero 2 del primo tempo,raccoglie un pallone vagante dopo un corner di Viola e si coordina in area battendo Maignan con un destro perfetto all’angolino. L’attaccante rossoblù Zito Luvumbo, però, è sulla traiettoria del pallone e oscura la sua visuale al portiere rossonero.Il var clamorosamente non interviene e ilviene convalidato. Sorgono così tanti dubbi, che vengono poi confermati anche dai maggiori quotidiani, con ladello Sport che sottolinea il grave errore. Sì, perché il var avrebbe dovuto richiamare il direttore di gara Fabbri al monitor per valutare l’attività o la passività del giocatore delche era in fuorigioco (e chiaramente in offside attivo).