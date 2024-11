Inter-Lukaku | cosa non ha funzionato con Inzaghi

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida scudetto trae Napoli, le luci di San Siro andranno a illuminare non solo gli undici titolari scelti da Simoneper la battaglia tricolore con l’ex Antonio Conte, ma anche una vecchia conoscenza della Beneamata, che ha abbandonato il nerazzurro per cercare fortuna altrove.Stiamo parlando di Romelu, all’dal 2020 al 2023 con la parentesi (da 115 milioni di euro) al Chelsea e ora perno dell’attacco proprio dell’allenatore salentino che lo ha lanciato nella sua prima esperienza a Milano.Rapporto burrascosoArrivato ad Appiano Gentile come l’acquisto più caro della storia dell’(65 milioni più 10 di bonus), il primo anno,, grazie a 23 reti in Serie A, conduce i nerazzurri al secondo posto in campionato, a -1 dalla Juventus e alla finale di Europa League, persa solo contro il Siviglia per 3-2 a causa di un suo autogol.