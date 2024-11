Quifinanza.it - Il governo taglia il decreto Caivano, solo 10 milioni per combattere la dispersione scolastica

Ilprevedeva un fondo di 40di euro destinato a contrastare la, dimostrando l’impegno delnella tutela di bambini e ragazzi vulnerabili alla violenza di strada. Tuttavia, proprio mentre si registra un altro omicidio di un giovane a Napoli, emerge da Repubblica che nella Legge di Bilancio il fondo è stato ridotto a poco più di 10di euro.Cos’è ilEra il provvedimento simbolo delMeloni per sostenere i giovani che vivono in quartieri difficili e a rischio criminalità, ma è stato ridimensionato dallo stesso esecutivo nella manovra economica. Ilrappresenta una risposta decisa contro la criminalità organizzata e la, voluto dalMeloni per contrastare il degrado sociale e la delinquenza giovanile nel comune di, teatro del tragico stupro di due cugine di appena 10 e 12 anni ad opera di un gruppo di minorenni.