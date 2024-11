Glieroidelcalcio.com - Il gagliardetto della Romania

Leggi l'articolo completo su Glieroidelcalcio.com

IlA premessacompetizione iridata del 1970, lagareggiò nel girone di qualificazione in cui era stato sorteggiato il Portogallo di Eusebio, reduce dal terzo posto ai mondiali del 1966 ed anche la Svizzera. I rumeni si aggiudicarono il girone di qualificazione. Insieme ad altre otto squadre europee si recò in Messico dove venne eliminata nella fase a gruppi. Riuscì tuttavia, a ben figurare in un raggruppamento che prevedeva i campioni del mondo in carica inglesi ed il Brasile di Pelè nonché la Cecoslovacchia.Ilodierno ci porta alla gara di qualificazione giocata contro la Svizzera a Losanna nel maggio del 1969. Questo esemplare è ricamato con formato pentagonale tipologia utilizzata soltanto per pochi anni. I gagliardetti con i dettagli dell’incontro, soprattutto negli anni Sessanta, hanno una certa rarità tenendo anche conto che lautilizzava in quegli anni anche gagliardetti triangolari privi dei dettaglipartita.