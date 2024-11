Secoloditalia.it - Don Patriciello ‘scomunica’ Saviano: tu a Caivano non sei mai venuto, Meloni sì

“Robertoscrive che ‘Gli omicidi dimostrano il fallimento completo del modello‘. Falso”: in un lungo post su Facebook, don Maurizio, parroco del Parco verde di, hinterland a nord di Napoli, risponde al giornalista e scrittore che in queste ore ha rilasciato dichiarazioni deliranti, collegando la morte del 18enne di Napoli a un fantomatico “fallimento del modello”. Una lunga intemerata contro il governo, raccolta dall’agenzia LaPresse.Il lungo post di donche sconfessa“Caro Roberto, sono passati quasi 20 anni da quando – sconosciuto giornalista – venisti al Parco Verde per scrivere dell’omicidio di un nostro ragazzo di 15 anni. Quel racconto finì nel tuo libro Gomorra – scrive don– Da allora – lo sai bene – ti ho invitato tante volte a ritornare.