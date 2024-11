Metropolitanmagazine.it - Colin Farrell Colin Farrell ha “sentito” che Penguin tornerà in “The Batman 2” ma non ne è sicuro

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Anche se la prima stagione di Thesta per concludersi,potrebbe presto tornare a Gotham City. Dopo aver recitato nello spin-off seriale HBO, che sta suscitando entusiasmo per gli Emmy in vista della finale della prima stagione di questo fine settimana, il candidato all’Oscar potrebbe prepararsi a riprendere il ruolo del cattivo nel prossimo sequel di The(2022) di Matt Reeves. “Non ho idea di cosa sarà il secondo film. Hocheci fa parte. Non l’ho letto“, ha detto al The Jess Cagle Show di SiriusXM con Julia Cunningham. “Sarebbe interessante vedere da dove ripartiremo. Sono state posate così tante cose. Sarebbe interessante vedere dove andrà da qui, sai? Ma sarebbe molto diverso“.ha già interpretato il cattivo di Gotham al fianco di Robert Pattinson nel Cavaliere Oscuro in The