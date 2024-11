Vanityfair.it - Alex Palmieri: «Ho iniziato a prostiturmi per pagare la mia musica. Grazie a Onlyfans ho comprato casa. Oggi non ho più sogni, vivo giorno per giorno»

Leggi l'articolo completo su Vanityfair.it

Voleva fare il cantante, non c'è riuscito: «Non ho, però, rimpianti: ho fatto tutto da solo, senza agenti e senza app».racconta senza filtri la sua seconda vita, tra, il sex working e i video hard: «Sono scelte di vita che ho fatto in maniera consapevole, mettendo in conto tutto quello che sarebbe arrivato»