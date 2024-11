Oasport.it - Triathlon, quinto posto per Verena Steinhauser nella tappa di Brasilia della World Cup

Giornata ricchissima di eventi per quanto riguarda ilinternazionale. Oltre allaCup 2024 disputata nel cuorenotte italiana a Miyazaki (Giappone) è andata in scena anche ladi(Brasile) che, a sua volta, è stata disputata su distanza sprint, ovvero 750 metri di nuoto, 20 chilometriparte in bici e, infine, 5 chilometrisezione di corsa.prova femminile il successo è andato alla messicana Rosa Maria Tapia Vidal con il tempo di 59:25 con 18 secondi di vantaggio sulla francese Sandra Dodet, mentre completa il podio la statunitense Tamara Gorman con un distacco di 21 secondi.Quarta posizione per la sua connazionale Summer Rappaport a 25 secondi mentre chiude alla nostraa 35. Sesta posizione per la messicana Sofia Rodriguez Moreno a 43 secondi, quindi settimana per la colombiana Maria Carolina Velazquez Soto a 53, mentre è ottava la padrona di casa Vittoria Lopes a 1:10.