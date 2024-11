Thesocialpost.it - Tragico schianto contro un camion, è tragedia

Questa mattina, sabato 9 novembre, intorno alle 6:30, si è verificato unincidente lungo la Statale 16, all’incrocio con via IV Ottobre, alle porte di Alba Adriatica. Una motocicletta, condotta da un uomo di 66 anni, ha impattatoundella nettezza urbana che procedeva nella stessa direzione. L’urto è stato fatale per il motociclista, deceduto sul colpo.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica e i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.Questoevento riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo la Statale 16, un’arteria spesso teatro di incidenti gravi.