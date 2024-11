Lanazione.it - Spazi didattici donati dai genitori. La primaria Dante ringrazia

Il Comitatodelle scuole di Rignano è davvero un esempio da replicare ovunque. Lavorando personalmente nei ritagli di tempo tra professione e famiglia e progettando sempre idee nuove, alcuni babbi e mamme da anni ormai stanno dando un contributo fondamentale all’amministrazione comunale per migliorare glidei loro figli e dei futuri studenti rignanesi. L’ultimo dono in ordine temporale che hanno fatto alla comunità è un’area didattica all’aperto per la scuolaAlighieri’ di Rignano. Da ora in poi nei tre gazebo naturali e su un campo di mini volley appena inaugurati, i giovani studenti avranno la possibilità di seguire le lezioni anche all’aperto e di praticare attività sportiva. Il lavoro è frutto della collaborazione fra il ’ComitatoRignano e Troghi’ e l’amministrazione comunale.