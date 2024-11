Lanazione.it - Sanità, Proietti davanti all’ospedale: "Il problema vero è la governance. Bisogna investire sui ’territori’"

Stefania, candidata a presidente della Regione del centrosinistra, è intervenuta ieri mattina insieme a Nicola Fratoianni (Avs) ad un presidio di frontedi Perugia.e politiche regionali sono stati i temi al centro dell’iniziativa. "Siamo qua per esprimere vicinanza alle persone che ogni giorno svolgono la loro missione di servizio per la nostra salute, salvare le nostre vite e prendersi cura di noi – hanno dettoe Fratoianni –. Lo fanno in una situazione dove lapubblica è stata messa a dura prova qua in Umbria, e noi crediamo che il loro lavoro sia quanto di più prezioso possiamo avere e che lapubblica sia da difendere come uno dei nostri diritti universali più importanti" hanno spiegato. "In questi 5 anni abbiamo visto smantellare un sistema sanitario pubblico che funzionava - ha detto- tanto da essere considerato tra i primi d’Italia.