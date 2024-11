Lapresse.it - Previsioni meteo 9 novembre, freddo in arrivo: giù le temperature al Nord

Secondo ledel tempo sta arrivando il(o meglio, alè già arrivato). Oltre alla forte nebbia che in questi giorni avvolge la pianura padana, giù le.Tempo a tratti più incerto nel weekend, dice l’Aeronautica Militare. Sabato nebbia e nubi basse per l’Emilia-Romagna e le bassa padana, con cielo più sgombro invece oltre il Po e sulle Alpi. Nubi a tratti diffuse al centro, ma con poca pioggia, limitata per lo più alle coste della Toscana al primo mattino.Prevalenza di sole invece al sud peninsulare. Per le isole, infine, cielo in prevalenza nuvoloso e qualche rovescio, specie nel pomeriggio e specie per la Sardegna. Tempo gradevole e più soleggiato domenica per tutte le regioni peninsulari, pur con un po’ di nebbia lungo il corso del Po nelle prime ore del giorno e con più nubi sul versante orientale dell’Appennino e sulle coste tra Abruzzo e Molise, dove potrà arrivare qualche piovasco nel pomeriggio.