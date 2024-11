Metropolitanmagazine.it - Il presidente Joe Biden e il neo-presidente Donald Trump si incontreranno alla Casa Bianca mercoledì per la prima volta dopo le elezioni

Joee il neo-elettosialle 11:00, ore 17:00 italiane. A renderlo noto è la portavoce Karine Jean-Pierre. Usa,il primo incontro “Si vedranno nello Studio Ovalealle 11”: Joesi12 novembre alle 11.00 (ora di Washington, le 17.00 in Italia) secondo quanto riportato dportavoce della, Karine Jean-Pierre. Già due giorni fa iluscente Joe, che ha chiamatoper congratularsi con lui, aveva anticipato di aver invitato il neo-elettodegli Stati Unitinel corso di un colloquio telefonico, assicurando una transizione di potere “ pacifica e ordinata”.Un incontro particolare quello fra i due Presidenti, uscente e neo-eletto, in quanto è una delle rare occasioni in cui siin modo ufficiale.