Gaeta.it - Funerali di Massimiliano Galletti: un commosso addio a un soccorritore caduto in Ucraina

Oggi, alle 15:00, si svolgeranno idinella Cattedrale Madonna della Marina a San Benedetto del Tronto. Un evento che riunisce amici, colleghi e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, per rendere omaggio a un uomo il cui impegno nel volontariato ha toccato molte vite., 59 anni, era income volontario, dedicandosi ad aiutare le popolazioni colpite dal conflitto. Il suo tragico destino è stato segnato da un ferimento avvenuto più di un mese fa, a seguito di un colpo di RPG, che lo ha portato a una lunga degenza in ospedale a Kiev, dove è deceduto.La vita die il suo impegno nel volontariatoè sempre stato apprezzato per il suo spirito altruista e il suo impegno nel volontariato.