Gamberorosso.it - Ecco la storia del riso wenzhou, l’antenato dimenticato del riso alla cantonese

Ilsaltato con i suoi cubetti di prosciutto, piselli e uova – che ha conquistato il palato italiano ormai da decenni – potrebbe essere una fregatura. Certo, è un classico da menu cinese, immancabile e familiare, tanto da farci credere di aver imparato un po’ della cultura gastronomica cinese. Eppure, dietro questa versione ormai quasi italiana delfritto, si nasconde unadi adattamento, reinterpretazione e. un malinteso geografico. Il veroche pensiamo di conoscere ha in realtà radici ben lontane da Canton, poiché nasce da tutt’altra tradizione: quella del, che prende il nome dcittà asiatica nella provincia dello Zhejiang, con circa 9 milioni di abitanti.Un “nonno”ma ancora attualeNella cucina cinese, la città di, situata nella provincia dello Zhejiang, è famosa per un tipo difritto che sfida i gusti europei per la complessità e la ricchezza di sapori.