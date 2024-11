Bergamonews.it - Bergamo Città Impresa, occhi puntati su voto americano ed equilibri globali: “L’Europa sia sempre più unita”

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Conseguenze del, strategie pere vie da percorrere per l’industria. È su questi attualissimi temi che si è aperto venerdì 8 novembre il Festival, che per tre giorni affronterà gli scenari legati alla vittoria di Trump e alle politiche economiche e commerciali grazie ad interventi di big dell’industria, dell’economia e della politica.Sul tavolo, innanzitutto, il tema dei dazi preannunciati da Trump tra il 10 e il 20% su tutti i prodotti che arrivano negli Stati Uniti, e al 60% dalla Cina. “Peresportatrice è sicuramente un tema delicato – esordisce Emma Marcegaglia, presidente e ad del gruppo Marcegaglia, intervistata da Daniele Manca -. Goldman Sachs stima che la conseguenza cumulata negli anni possa essere un -0,5% di Pil in Europa.