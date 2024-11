Bergamonews.it - Ballando, Lo squalo 2, Gramellini o Tu si que vales? La tv del 9 novembre

Per la prima serata in tv, sabato 9, su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.Il programma vede protagonisti 13 personaggi Vip che impareranno l’arte del ballo in coppia con i maestri professionisti.I ballerini per una notte saranno Simona Ventura e suo marito Giovanni Terzi.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Bandiera rossa”: la vita e le difficoltà quotidiane che i poliziotti, i pompieri e paramedici di Los Angeles affrontano nell’ambito del loro lavoro, rischiando la propria incolumità per la salvezza dei cittadini.Su RaiTre alle 20.15 ci sarà “La Confessione”. Peter Gomez fa “confessare” personaggi di spicco del mondo della politica, del giornalismo e dello spettacolo.